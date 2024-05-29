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        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (4)

        TOPRAĞAVERİLDİBurdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaştıktan sonra hastaneye çağrılan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Saniye Aksöz, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:50
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        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (4)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaştıktan sonra hastaneye çağrılan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Saniye Aksöz, toprağa verildi. Burdur merkez Kozluca köyünde düzenlenen cenaze törenine Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Defterdar Naci Günaydın, İl Sağlık Müdürü Murat Erk ile Aksöz'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saniye Aksöz, Yukarı Mahalle Camii’nde kılınan namazın ardından Kozluca köyü mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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