Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Sağlık Bakanlığı müfettişi, Burdur'daki diyaliz ünitesinde inceleme yaptı

        BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra rahatsızlanan ve 3 hastanın ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş, diyaliz ünitesine su sağlayan ünitenin bulunduğu bölümde savcı ile inceleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanlığı müfettişi, Burdur'daki diyaliz ünitesinde inceleme yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra rahatsızlanan ve 3 hastanın ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş, diyaliz ünitesine su sağlayan ünitenin bulunduğu bölümde savcı ile inceleme yaptı.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan 33 hastadan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i Denizli'de tedaviye alındı. Antalya'da entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amına Abas Jaba (67), hayatını kaybetti. Mustafa Demir ve Saniye Aksöz'ün cenazesi Burdur'da toprağa verilirken, Amına Abas Jaba'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan 18 hastanın tedavisi sürerken, 12 hasta da taburcu edildi.

        Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili görevlendirdiği müfettiş, dün akşam Burdur'a geldi. Sabah saatlerinde kapatılan diyaliz merkezine gelen müfettiş, diyaliz ünitesine su sağlayan ünitenin bulunduğu bölümde savcı ile inceleme yaptı. Polislerin buradaki 7/24 saatli nöbeti devam ederken, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Öte yandan 3 ölümle sonuçlanan olayın neden kaynaklandığına dair yetkili makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce Başak'ı öldürdü sonra kendini vurdu
        Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce Başak'ı öldürdü sonra kendini vurdu
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti

        Benzer Haberler

        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda üçüncü ölüm (5)
        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda üçüncü ölüm (5)
        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (4)
        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (4)
        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan hastalardan 12'si taburcu edil...
        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan hastalardan 12'si taburcu edil...
        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (3)
        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (3)
        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (2)
        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (2)
        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanede ölen hasta defned...
        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanede ölen hasta defned...