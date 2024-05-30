Sağlık Bakanlığı müfettişi, Burdur'daki diyaliz ünitesinde inceleme yaptı

BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra rahatsızlanan ve 3 hastanın ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş, diyaliz ünitesine su sağlayan ünitenin bulunduğu bölümde savcı ile inceleme yaptı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan 33 hastadan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i Denizli'de tedaviye alındı. Antalya'da entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amına Abas Jaba (67), hayatını kaybetti. Mustafa Demir ve Saniye Aksöz'ün cenazesi Burdur'da toprağa verilirken, Amına Abas Jaba'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan 18 hastanın tedavisi sürerken, 12 hasta da taburcu edildi.