Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar, dronla görüntülendi

BURDUR'da Yarışlı Gölü'nün misafirleri binlerce flamingo, sürüler halinde dron ile görüntülendi.

Göller Bölgesi'nin merkezi Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarındaki 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, her yıl binlerce kuşu misafir ediyor. Gölde başta flamingolar olmak üzere angut, uzun bacak, kılıç gaga, düdükçün ve kum kuşu gibi toplam 141 türden binlerce kuş görülebiliyor. Son yıllarda yaşanan kuraklıktan büyük ölçüde etkilenen Yarışlı, suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olması dolayısıyla rahat beslenmelerine olanak sağladığı için flamingoların da vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Yaz mevsimi boyunca beslenme amaçlı Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, dronla görüntülendi. Halk arasında 'Allı turna' olarak da bilinen flamingolar, Yarışlı Gölü'nde sürüler halinde dolaşıp beslenirken, güzel görüntüler ortaya çıktı.