Diyaliz sonrası fenalaşıp hastanede ölen Somalili kadın, toprağa verildi

BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanıp sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren Somalili Amina Abase Jama (67) Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı. Jama'nın oğlu Jama Ahmet Adan, "Kimseden şikayetçi değilim. Allah'ın yazdığı kader bu" dedi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde, 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hastadan bazılarının evde rahatsızlanmasının ardından hastane yönetimi gün içinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamını hastaneye çağırdı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve 1'i ise Denizli'de tedaviye alındı. Hastalardan Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Demir (70), Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amina Abase Jama yaşamını yitirdi. Mustafa Demir ve Saniye Aksöz bir süre önce Burdur'da toprağa verildi.