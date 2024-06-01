Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi

BURDUR'da şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması nedeniyle çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi'nde çobanlık yapan Suriye uyruklu Abdullah El Ubeyt ve ailesinin yaşadığı çiftlik evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan aile bireyleri kendi çabalarıyla evden çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.