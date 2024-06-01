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        Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi

        BURDUR'da şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması nedeniyle çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:55
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        Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi
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        BURDUR'da şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması nedeniyle çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

        Menderes Mahallesi'nde çobanlık yapan Suriye uyruklu Abdullah El Ubeyt ve ailesinin yaşadığı çiftlik evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan aile bireyleri kendi çabalarıyla evden çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        İKİ KARDEŞ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Yangında dumandan etkilenen Yusuf Ubeyt (3) ve kardeşi Sefa Ubeyt (1) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah El Ubeyt ile eşi Abdihal Ubeyt de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının şarja bırakılan cep telefonunun bataryasının patlamasıyla çıktığı belirlendi.

        Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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