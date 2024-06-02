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        Burdurlu sanatçıdan ahşaptan ilk sipsi

        KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı sipsi imalat ve icra sanatçısı Hüseyin Demir (64), yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğü çalışmanın sonunda ağaçtan sipsi yapmayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:10
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        Burdurlu sanatçıdan ahşaptan ilk sipsi
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        KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı sipsi imalat ve icra sanatçısı Hüseyin Demir (64), yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğü çalışmanın sonunda ağaçtan sipsi yapmayı başardı. Yalnızca su kamışından yapılabilen sipsiyi ağaçtan imal ederek hem dayanıklılığını artırdığını hem de uzun yıllar kullanılabilmesine olanak sağladığını söyleyen Demir, "İlk defa sipsiye ahşap uygulama yaptım. Bunda da başarılı oldum" dedi.

        Burdurlu Kültür ve Turizm Bakanlığı sipsi imalat ve icra sanatçısı Hüseyin Demir, su kamışından yapılan sipside çığır açacak adım atarak, ilk defa ağaçtan sipsi yapmayı başardığını söyledi. Yaklaşık 6 yıldır uğraştığı proje kapsamında yalnızca su kamışından yapılabilen sipsinin dayanıklılığını artırıp, uzun yıllar kullanılabilmesine olanak sağlamak için çalıştığını anlatan Demir, çalışmalarını tamamladığını ve ağaçtan yapılma sipsinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduğunu kaydetti.

        '8 AYRI SESTE SİPSİ YAPABİLMEKTEYİM'

        Patent başvurusunda bulunduğu için ağacın ismini açıklamak istemeyen Demir, "57 yıldır sipsi imal ediyorum. Bu süre zarfında sipsiye yenilikler katmak için birçok çalışmalarım oldu. İlk defa sipsiye ahşap uygulama yaptım. Bunda da başarılı oldum. Artık 8 ayrı seste sipsi yapabilmekteyim. Bunu da müzik dünyasına yeni bir üye olarak bırakacağım. Çaldığım enstrümanların tamamını ahşaba döndürdüm" dedi.

        'SİPSİDE YAPILABİLECEK EN UÇ NOKTALARDAN BİRİSİDİR'

        Yaklaşık 30 farklı türdeki ağaçlardan denemeler yaparak en iyi sonuçlara ulaştığını anlatan Demir, "Ağaçlarda aradığımız özellik, uzun süre çalındığı zaman hem 'cuk cuk' dediğimiz ağızlığının hem de gövde bölümünün nemden etkilenmemesi için özel işlemler düşündüm. Bir gün boyunca çalınsa bile bu enstrümanda bir yorulma, tıkanma olmayacak. Bu da sipside yapılabilecek en uç noktalardan birisidir. 'Cuk cuk' dediğimiz ağızlık kısmı yine su kamışından yapılıyor ama özel bir işlemden geçirerek dayanaklılığını artırdım ve ağacı sipsiyle uyumlu hale getirdim. Uzun saatler çalınabilecek duruma geldi. Kamış, tabii ki icracıya göre kısa sürede şişiyor, ıslanıyor, çabuk deforme oluyor. Yeni yaptığımız ağızlıklar 3- 5 sene gider" diye konuştu.

        'ÇOK DEĞİŞİK AĞAÇLARDAN TEST ETTİM'

        Her bölgenin su kamışından sipsi olmadığını anlatan Demir, "Çok değişik ağaçlardan test ettim. Kaval ve zurnanın yapıldığı ağaçlardan bu olmuyor. Ne yazık ki onlar iyi sonuç vermedi. Değişik ağaçlara yöneldik. Bu ağaç sipsi üzerine 6- 6,5 yıldır uğraşıyorum. Yeni ürettiğim sipsi ailesinde ilk defa çalınmaya hazır yeni bir enstrüman ürettim. Tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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