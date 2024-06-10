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        Hastane tuvaletinde kız çocuğunun görüntüsünü çeken çalışan tutuklandı

        BURDUR Devlet Hastanesi tuvaletinde B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:45
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        Hastane tuvaletinde kız çocuğunun görüntüsünü çeken çalışan tutuklandı
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        BURDUR Devlet Hastanesi tuvaletinde B.Ş. (15) adlı kız çocuğunun görüntüsünü çeken hastane çalışanı H.Y. (25) tutuklandı.

        Olay, 6 Haziran'da Burdur Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlandığı için acil servise başvuran B.Ş. kendisinden istenen idrar tahlilini vermek için tuvalete girdi. B.Ş., bu sırada bir kişinin kapının altından cep telefonuyla kendisini görüntülediğini fark etti. Telefonu tekmeleyen B.Ş. dışarı çıktığında şüpheliyi bulamadı. Polise haber veren B.Ş., şikayetçi oldu. Yapılan kamera incelemesinde şüphelinin hastanede işçi olarak çalışan H.Y. olduğu tespit edildi. Polisin çalışmasının ardından H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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