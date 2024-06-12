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        Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne 4 gözaltı

        BURDUR Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde geçen ay 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2'si hastanede görevli 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:35
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        Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne 4 gözaltı
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        BURDUR Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde geçen ay 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2'si hastanede görevli 4 kişi gözaltına alındı.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seanslarında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi. Bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmelerini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

        İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla gün içinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı. Hastalardan Mustafa Demir (70), tedavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 28 Mayıs'ta, Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amina Abas Jama (67) ise tedaviye alındıkları Antalya Şehir Hastanesi'nde 29 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Hastalardan 1'inin Antalya'da, 1'inin de Isparta'da normal serviste tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği öğrenildi.

        Valilik kararıyla kapatılan diyaliz ünitesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 1 müfettiş de hastanede inceleme yaptı. Yürütülen adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından dün sabah gözaltına alındı. Şüpheli 4 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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