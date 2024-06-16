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        'Ufak bir kamp' paylaşımı yaptıkları motosikletle kazada koca öldü, eşi yaralı

        ESKİŞEHİR'deneşi Nazlı Turşan (20) ile kamp tatili için motosikletle yolculuk yapan Enes Turşan (28), Burdur'da yaşanan kazada bariyere çarparak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:00
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        'Ufak bir kamp' paylaşımı yaptıkları motosikletle kazada koca öldü, eşi yaralı
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        ESKİŞEHİR'deneşi Nazlı Turşan (20) ile kamp tatili için motosikletle yolculuk yapan Enes Turşan (28), Burdur'da yaşanan kazada bariyere çarparak hayatını kaybetti. Çiftin sosyal medya hesabından motosikletin fotoğrafıyla 'ufak bir kamp' yazısı paylaşımından 2 saat sonra meydana gelen kazada Nazlı Turşan da yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar-Burdur kara yolunda meydana geldi. Enes Turşan kullandığı 55 ANV 47 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Bariyere çarparak devrilen motosiklette sürücü ile beraberindeki eşi Nazlı Turşan yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Enes Turşan, hastanede hayatını kaybetti. Nazlı Turşan'ın durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DERECELERİ VARMIŞ

        Bayram tatilinde kamp yapmak için oturduğu Eskişehir'den eşi ile motosiklet yolculuğu yapan Enes Turşan'ın, kazadan 2 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Turşan'ın, dinlenme tesisinde motosikletinin fotoğrafıyla 'Ufak bir kamp' yazısı paylaştığı görüldü. Kuaförlük yapan Turşan'ın, saç kesimine yönelik ulusal, uluslararası yarışmalarda derece elde ettiği, Türkiye üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğü olduğu öğrenildi. Turşan çiftinin 4 yıl önce evlendiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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