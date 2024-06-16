'Ufak bir kamp' paylaşımı yaptıkları motosikletle kazada koca öldü, eşi yaralı

ESKİŞEHİR'deneşi Nazlı Turşan (20) ile kamp tatili için motosikletle yolculuk yapan Enes Turşan (28), Burdur'da yaşanan kazada bariyere çarparak hayatını kaybetti. Çiftin sosyal medya hesabından motosikletin fotoğrafıyla 'ufak bir kamp' yazısı paylaşımından 2 saat sonra meydana gelen kazada Nazlı Turşan da yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar-Burdur kara yolunda meydana geldi. Enes Turşan kullandığı 55 ANV 47 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Bariyere çarparak devrilen motosiklette sürücü ile beraberindeki eşi Nazlı Turşan yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Enes Turşan, hastanede hayatını kaybetti. Nazlı Turşan'ın durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.