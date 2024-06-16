Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan Karademir ile Abdulkadir Bekçioğulları'nın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Aşağıyumrutaş köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Karademir'in kullandığı 07 BMJ 570 plakalı motosiklet ile Barış A. (30) yönetimindeki 67 ADB 517 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ile yolcu olarak Abdulkadir Bekçioğulları olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Barış A. ile beraberindeki Seda Ç. (33) yaralandı.

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