Burdur Gölü kenarına hafriyat ve atık döküldü

BURDUR Gölü kenarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hafriyat ve atık döküldü.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle hızla kuruyan, uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altındaki Burdur Gölü, son dönemde hafriyat tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl temmuz, eylül ve aralık aylarında inşaat molozu ve mermer atıkları dökülen Burdur Gölü'nün kenarına bu kez hafriyat toprağı döküldüğü görüldü. Burdur-Fethiye kara yolu üzerindeki alan ile gölün karşı yakasında bulunan Karakent köyü yakınlarındaki Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na dökülen hafriyat ve atıklar, kirliliğe neden oldu. Suya yaklaşık 100 metre mesafeye hafriyat ve atıkları döken kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.