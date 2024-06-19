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        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla, botla kurtarıldı

        BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Ayşe Sıla Güçer (12), Salda Gölü'nde bindiği şişme deniz oyuncağının rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:25
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        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla, botla kurtarıldı
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        BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Ayşe Sıla Güçer (12), Salda Gölü'nde bindiği şişme deniz oyuncağının rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kaldı. Sosyal medya fenomeni Gökhan Aslan ve beraberindeki cankurtaran tarafından botla kurtarılan Ayşe Sıla Güçer yakınlarına teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan Güçer'in babası cankurtarana sarıldı.

        Denizli'den günübirlik tatil için ailesiyle Salda Gölü Doğanbaba Halk Plajı'na gelen Ayşe Sıla Güçer, dün saat 18.30 sıralarında şişme deniz oyuncağıyla suya girdi. Güçer, bir süre sonra gözden kayboldu. Kızlarının bindiği şişme oyuncağın rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendiğini fark eden aile, durumu jandarma, sağlık ve cankurtaran ekiplerine haber verdi.

        Plajda kısa süreli panik yaşanırken, olay sırasında Salda Gölü'nde bulunan sosyal medya fenomeni Gökhan Aslan ve beraberindeki cankurtaran şişme botla göle açıldı. Kürek çekerek Ayşe Sıla Güçer'in bulunduğu yere ulaşan Aslan, cankurtaranla birlikte çocuğu bota çıkardı. Botla kıyıya getirilen Ayşe Sıla Güçer yakınlarına teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettikten sonra Yeşilova Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ayşe Sıla Güçer'in kurtarılmasının ardından aile, Gökhan Aslan ve cankurtarana teşekkür etti. Baba ise boğuldu sandığı kızını getiren cankurtarana sarıldı.

        KURTARILMA ANI KAYDEDİLDİ

        Bu arada Ayşe Sıla Güçer'in kurtarılma anları kamerayla görüntülendi. Gökhan Aslan'ın botla kürek çekerek çocuğun yanına doğru gittiği, gölün ortasında havası inen deniz oyuncağının yanında bitkin ve üşümüş durumdaki Ayşe Sıla Güçer'in bota alındığı ve kıyıya getirildiği anlar görüntüde yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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