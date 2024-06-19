Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla, botla kurtarıldı
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Ayşe Sıla Güçer (12), Salda Gölü'nde bindiği şişme deniz oyuncağının rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kaldı.
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Ayşe Sıla Güçer (12), Salda Gölü'nde bindiği şişme deniz oyuncağının rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kaldı. Sosyal medya fenomeni Gökhan Aslan ve beraberindeki cankurtaran tarafından botla kurtarılan Ayşe Sıla Güçer yakınlarına teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan Güçer'in babası cankurtarana sarıldı.
Denizli'den günübirlik tatil için ailesiyle Salda Gölü Doğanbaba Halk Plajı'na gelen Ayşe Sıla Güçer, dün saat 18.30 sıralarında şişme deniz oyuncağıyla suya girdi. Güçer, bir süre sonra gözden kayboldu. Kızlarının bindiği şişme oyuncağın rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendiğini fark eden aile, durumu jandarma, sağlık ve cankurtaran ekiplerine haber verdi.
Plajda kısa süreli panik yaşanırken, olay sırasında Salda Gölü'nde bulunan sosyal medya fenomeni Gökhan Aslan ve beraberindeki cankurtaran şişme botla göle açıldı. Kürek çekerek Ayşe Sıla Güçer'in bulunduğu yere ulaşan Aslan, cankurtaranla birlikte çocuğu bota çıkardı. Botla kıyıya getirilen Ayşe Sıla Güçer yakınlarına teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettikten sonra Yeşilova Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ayşe Sıla Güçer'in kurtarılmasının ardından aile, Gökhan Aslan ve cankurtarana teşekkür etti. Baba ise boğuldu sandığı kızını getiren cankurtarana sarıldı.
KURTARILMA ANI KAYDEDİLDİ
Bu arada Ayşe Sıla Güçer'in kurtarılma anları kamerayla görüntülendi. Gökhan Aslan'ın botla kürek çekerek çocuğun yanına doğru gittiği, gölün ortasında havası inen deniz oyuncağının yanında bitkin ve üşümüş durumdaki Ayşe Sıla Güçer'in bota alındığı ve kıyıya getirildiği anlar görüntüde yer aldı.
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