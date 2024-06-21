Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edilmiş

        BURDUR'un merkeze bağlı Günalan köyü sınırlarından Askeriye köyüne kadar uzanan Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı olarak bilinen bölgede defineciler, Roma dönemine ait oyma mezarlara zarar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edilmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR’un merkeze bağlı Günalan köyü sınırlarından Askeriye köyüne kadar uzanan Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı olarak bilinen bölgede defineciler, Roma dönemine ait oyma mezarlara zarar verildi. Köstebek yuvası gibi delik deşik edilen oyma mezarlar için koruma çağrısı yapıldı.

        Burdur-Afyon kara yolunun 3'üncü kilometresinde, Burdur kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Günalan köyü sınırlarındaki doğa harikası Serençay Kanyonu'nun iki kıyı kenarının en yükseğe ulaştığı bölümünde kalker kütleyi oyarak yapılmış dini amaçlı mekanlar ve ölenlerin gömüldüğü oyma mezarlara verilen tahribat, doğa gezginlerince görüntülendi. Özgür Rotalar Dağcılık ve Doğa Sporları (ÖRDOS) grubu üyelerinin önceki günlerde bölgeye yaptığı doğa yürüyüşünde, milattan sonra 4 ila 6'ncı yüzyıl arasında tarihlenen dini amaçlı mekanlar ve oyma mezar yapılarına ciddi ölçüde zarar verildiği, çok sayıda parçalanma ve çeşitli yazı ve şekillerle de kirletildiği belirlendi.

        MUHTEŞEM BİR KÜLTÜR DEĞERİ

        Geç Roma veya Erken Hristiyanlık devirlerine ait olduğu belirtilen eserlere verilen tahribata dikkat çeken ÖRDOS grubu kurucularından Metin Atasayar, doğa yürüyüş grubu olarak Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı olarak adlandırılan ve çok fazla tanınmayan bölgeye doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi. Çok sayıda kaya mezarı ve mağaralar bulunan kanyonda kayaçların jeolojik yapısının çok ilginç olduğunu anlatan Atasayar, “Binlerce yıl önce Romalılar döneminde yapılmış. 2018 yılında da aynı bölgede yürüyüşe gitmiştik. Bu seferki gidişimizde mağara ve kaya mezarları biraz daha inceleme fırsatımız oldu. Muhteşem bir yer ama korunması gerekiyor. Koruma altına alınarak, kontrollü bir şekilde turizme açılması gereken muhteşem bir kültür değeri. Maalesef giden birçok kişinin bıraktığı çöplerle orayı kirlettiğini gördük. Duvarlara kalp işareti ve yazı yazanlar olmuş. Kısmen zarar verilmiş. Neyse ki eserler çok ayak altında olmadığı için fazla zarar verilememiş" diye konuştu.

        DEFİNECİLER ZARAR VERMİŞ

        Tarihi kaya mezarları ve dini mekanlardan oluşan mağaralara verilen zararları görüntüleyen ÖRDOS grubu üyelerinden Veli İşleyen, “İnşallah koruma altına alınması için bir faydamız olur. Çünkü çok güzel bir tarihi yer, ama ne bir fotokapan, ne bir bekçi var. Defineciler zarar vermiş, köstebek yuvası gibi olmuş. Yetkililer harekete geçmeli" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!

        Benzer Haberler

        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla ile kendisini botla kurtaran sosy...
        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla ile kendisini botla kurtaran sosy...
        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla, botla kurtarıldı
        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla, botla kurtarıldı
        Salda Gölü'nde deniz simidiyle sürüklenen çocuğu tatilci kurtardı
        Salda Gölü'nde deniz simidiyle sürüklenen çocuğu tatilci kurtardı
        Burdur Gölü kenarına hafriyat ve atık döküldü
        Burdur Gölü kenarına hafriyat ve atık döküldü
        Salda Gölü'ndeki yola asfalt tepkisi
        Salda Gölü'ndeki yola asfalt tepkisi
        Burdur'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Burdur'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı