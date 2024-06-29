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        3 diyaliz hastasının öldüğü olaydan kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum

        BURDUR Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde 25 Mayıs günü diyaliz sonrası rahatsızlanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sağ kurtulan Şahlan Demirci (54), "Her zaman seans bittikten 10 dakika sonra yatağımdan kalkıyordum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:30
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        3 diyaliz hastasının öldüğü olaydan kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
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        BURDUR Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde 25 Mayıs günü diyaliz sonrası rahatsızlanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sağ kurtulan Şahlan Demirci (54), "Her zaman seans bittikten 10 dakika sonra yatağımdan kalkıyordum. O gün kalkamadım. Vücudumda bir uyuşma oluştu, başım döndü, midem bulandı. Acil servise indirildim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seanslarında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi. Bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmelerini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

        3 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

        İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla gün içinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı. Hastalardan Mustafa Demir (70), tedavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 28 Mayıs'ta, Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amina Abas Jama (67) ise tedaviye alındıkları Antalya Şehir Hastanesi'nde 29 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Diğer hastaların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Valilik kararıyla kapatılan diyaliz ünitesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 1 müfettiş de hastanede inceleme yaptı. Yürütülen adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri Gökhan Aytaç Sandıkçı ve Yasin Aydın, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından gözaltına alındı. M.C. ve İ.S. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Gökhan Aytaç Sandıkçı ve Yasin Aydın ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        'VÜCUDUMDA UYUŞMA OLUŞTU, BAŞIM DÖNDÜ, MİDEM BULANDI'

        Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan Şahlan Demirci, yaşananları anlattı. 7 yıldır diyaliz hastası olduğunu söyleyen Şahlan Demirci, "25 Mayıs Cumartesi günü sabah 08.00'de diyaliz seansım başladı. 12.30'da bitti. Her zaman seans bittikten 10 dakika sonra yatağımdan kalkıyordum. O gün kalkamadım. Vücudumda bir uyuşma oluştu, başım döndü, midem bulandı. Elim ayağımda canım kesildi. Yatağıma yatmak istedim yatamadım. Hasta bakıcılar tarafından acil servise indirildim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Bilincim kaybolmuş" dedi.

        '6 SAATLİK DİYALİZ SEANSI SONRASI BİLİNCİM AÇILDI'

        İlk müdahalenin acil serviste yapıldığını belirten Demirci, "İlk müdahaleyi orada yapmışlar. Daha sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk etmişler. Orada 6 saatlik bir diyaliz seansı sonrası bilincim açıldı, kendime gelmeye başladım. Beni daha sonra yeni açılan Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada iki gün yoğun bakımda yattım. Bilincim açıktı. Hastalardan entübe olanlar vardı, 3'ü hayatını kaybetti. Ben iki gün yoğun bakımda, bir gün de normal serviste yatıp taburcu oldum. Medyadan öğrendiğim kadarıyla soruşturma devam ediyormuş. İki şirket elemanı tutuklanmış" diye konuştu.

        'KARAKOLA ÇAĞIRDILAR ŞİKAYETÇİ OLMADIM'

        Olayla ilgili kendisinin şikayetçi olmadığını anlatan Şahlan Demirci, "Ben şikayetçi olmadım vicdanen. Karakola çağırdılar, şikayetçi olmadım. Ölebilirdim de. Yapacak bir şey yok. Benim düşüncem bu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Gerekli tahkikatlar yapılıyor. İnşallah aydınlığa kavuşur. Suçlu olanlar cezasını çeksin. Tedavime Burdur'daki özel diyaliz merkezinde devam ediyorum. Çevre il ve ilçelere giden arkadaşlarım var. Bir kaza olduğunu düşünüyorum. İstenilerek bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Teknik hata diyorum. Ölebilirdik netice de ama kasıtlı bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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