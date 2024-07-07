Antalyaspor'un Burdur kampı başladı

Yeni sezon hazırlıklarına Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza yönetiminde bu sabah Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayan kırmızı-beyazlılar yeni sezonun ilk hazırlık kampı için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne geldi. Akdeniz ekibini MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'ndeki otele gelişinde MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Tekşen tarafından çiçekle karşılandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.