Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        'Burdur'da kuraklık tehdidi tehlikeli boyutlara ulaştı, çok daha zor günler geliyor'

        BURDUR'da 4 yıldır susuz tarım projesi yürüten askeri antropolog ve girişimci Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Burdur'da kuraklık tehdidi tehlikeli boyutlara ulaştı, çok daha zor günler geliyor'
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'da 4 yıldır susuz tarım projesi yürüten askeri antropolog ve girişimci Dr. Ece Aynur Onur, kuraklık tehdidinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Burdur'u temmuz ve ağustos aylarında çok daha zor günler beklediğini söyledi.

        ABD'deki akademisyenlik görevini bıraktıktan sonra yerleştiği memleketi Burdur'da 4 yıldır susuz tarım yapan Dr. Ece Aynur Onur, kentte kuraklık tehdidinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Temmuz ve ağustosta kenti çok daha zor günler beklediğini ifade eden Dr. Onur, Burdur'da yaşanan susuzluğun 3 önemli nedeni olduğunu; bunların, mermer ocaklarının denetimsiz su kullanması, kaçak sondajların önüne geçilememesi ve tarımda yanlış sulama olduğunu anlattı.

        Kentin, mermer ocaklarının en yoğun olduğu illerin başında geldiğini anlatan Dr. Onur, "Mermer bloklarının kesiminde tonlarca su harcanıyor ancak bu kullanımın kaydı ve denetimi yok. İkincisi, örneğin Karataş Gölümüz, çevresindeki yüzlerce kaçak sondaj nedeniyle tamamen kurudu. Şimdi Burdur Gölümüz de aynı tehlike ile karşı karşıya. Kaçak sondajlar 15 bin TL gibi sembolik cezalarla yasal hale getiriliyor, acilen bunun önüne geçilmeli. Üçüncüsü, Burdur ve çevresinde büyükbaş yemi olarak yetiştirilen mısır ve yoncanın dönümüne senede 700 ile 1000 ton arasında su harcanıyor. Kuraklık tehdidi altında çok su tüketen tarım ürünlerini üretmek ne yazık ki susuzluğa, kuraklığa davetiye çıkarmak demektir. Burdur gibi kuraklık ve susuzluk yaşayan bir şehirde peyzaj düzenlemesi mutlaka sulamasız yetiştirilebilecek bitkilerle yapılmalı ve eğlence havuzları bir süreliğine de olsa devre dışı bırakılmalıdır" diye konuştu.

        Burdur'da 4 yıldır yürüttüğü susuz tarım projesinin kentin susuzluk ve kuraklığına çare olacak çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Dr. Ece Aynur Onur, "Kuraklığa sebep olan mısır, yonca, mermer sarmalından çıkmamızın tek yolu susuz tarım ile ekonomik değeri yüksek şifalı bitkiler ve gıda üretimi yapmaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        Benzer Haberler

        Burdur'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Burdur'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Antalyaspor, Burdur kampındaki ilk antrenmanını yaptı
        Antalyaspor, Burdur kampındaki ilk antrenmanını yaptı
        Antalyaspor, kamp için Burdur'daki MAKÜ Spor Tesisleri'ne geldi
        Antalyaspor, kamp için Burdur'daki MAKÜ Spor Tesisleri'ne geldi
        Antalyaspor'un Burdur kampı başladı
        Antalyaspor'un Burdur kampı başladı