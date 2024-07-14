Salda Gölü'nün güzelliğini, sıcak hava balonlarıyla keşfettiler

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki dünyaca ünlü Salda Gölü'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı. Vali Türker Öksüz ve kent protokolünün katılımıyla 11 sıcak hava balonuna binenler, Salda Gölü'nün güzelliğini gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün uzun zamandır üzerinde çalıştığı Salda Gölü'nde sıcak hava balonu uçurulması etkinliğinin tanıtımı, bugün yapıldı. Ticari uçuşların iki hafta içinde başlaması planlanan etkinliğin tanıtımına Burdur Valisi Türker Öksüz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile kamu kurum, kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılanlar, 11 sıcak hava balonu ile Salda Gölü'nün güzelliğini gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

'BURDUR'UN DEĞİL, DÜNYANIN DA GÖZ BEBEĞİDİR Etkinlikte konuşan Vali Öksüz, Burdur'un Teke yöresinin kültür başkenti olarak anıldığını söyledi. Vali Öksüz, "Burdur, antik kentleri, müzeleri, İnsuyu Mağarası, tarihi konakları, gölleri, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve son yıllarda özellikle kültür turizmi ve eko turizm anlamında da ön plana çıkan önemli bir potansiyele sahip bir şehirdir. Bugün bu potansiyelin en önemli halkalarından biri olan, ilimizin turizm yönünden en kıymetlilerinden Salda Gölü'nde balon turizmine ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu güzel heyecan, bölge, ülke turizmi ile ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sunacak. Türkiye'nin ve dünyanın doğa harikaları arasında sayılan Salda Gölü, beyaz kumsalıyla, eşsiz turkuaz renkleriyle görsel şölen sunan, herkesi büyüleyen, sadece Burdur'un değil, dünyanın da göz bebeğidir" dedi.

'ASLA ZARAR VERMEYECEĞİZ' Bugün başlatılan uçuşlarla Salda Gölü'nün güzelliğini herkesin güneşin doğuşu ile birlikte farklı bir açıdan gökyüzünde seyretme imkanına sahip olacağını vurgulayan Vali Türker Öksüz, "Bu etkinlikle balon turizminde de farklı bir destinasyon oluşuyor. Bu balon uçuşuyla Salda'nın Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olacağına yürekten inanıyoruz. Bu uçuş faaliyeti yapılırken yöredeki ekolojik dengeye asla zarar vermeyeceğiz. Burası, Özel Çevre Koruma Bölgesi; bu niteliğini hep birlikte koruyacağız" diye konuştu.