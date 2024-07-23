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        Banktaki şüpheli çantadan kitap çıktı

        BURDUR'dabankta unutulan çanta, tedirginliğe yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:10
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        Banktaki şüpheli çantadan kitap çıktı
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        BURDUR'dabankta unutulan çanta, tedirginliğe yol açtı. Kamera görüntülerinden çantayı unutanın bir lise öğrencisi olduğu belirlendi. Ekiplerin ulaştığı öğrencinin babası, olay yerine çağrıldı. Baba eşliğinde açılan çantadan test kitapları çıktı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankta çanta görenler, saat 10.30 sıralarında polise ihbarda bulundu. Olay yeri, polis ekipleri tarafından şeritle çevrilerek güvenlik tedbiri alındı ve bomba imha ekibi çağrıldı. Mobese kameralarının taranması sonucu çantayı bırakan kişinin bir otomobile binerek alandan uzaklaştığı tespit edildi. Kamera kayıtlarından otomobil sahibine ulaşıldı. Olay yerine gelen baba, çantayı bırakanın lise son sınıf öğrencisi oğlu olduğunu belirterek, çantayı polislerle açtı. Çantanın içerisinden üniversite sınavına hazırlanan öğrenciye ait test kitapları çıktı. Çantanın babaya teslim edilmesinin ardından ekipler, olay yerinden ayrıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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