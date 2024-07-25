Kazada kayınbiraderiyle birlikte ölmüştü; terhis olan oğlunu almaya gelmiş

BURDUR'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hasan Turgut (61) ile Adem Burgaz'ın (49) enişte- kayınbirader olduğu ortaya çıktı. Hasan Turgut’un, ailesi ve kayınbiraderi Adem Burgaz ile Isparta'da terhis olan oğlu Alper Turgut'u alıp memlekete dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.

Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde Adem Burgaz yönetimindeki 09 NM 166 plakalı otomobil ile Abdurrahman Bolat yönetimindeki 20 AGT 651 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Adem Burgaz kaza yerinde, Hasan Turgut ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık ile diğer araçtaki Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Günay Karabıyık ve Rabia Özlem Aktaş, Isparta Şehir Hastanesi'ne, Bilal Turgut ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler müdahale ettiği sırada Alper Turgut'un "Bugün terhis oldum. Babamı aldınız mı" dediği duyuldu. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.