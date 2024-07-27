Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Safiye Soyman'ın oğlu, yaşamını yitirdi

        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz (47), solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Safiye Soyman'ın oğlu, yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz (47), solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı. Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        750 milyonluk dolandırıcılık! Zarrab'ın aracını da çalmışlar
        750 milyonluk dolandırıcılık! Zarrab'ın aracını da çalmışlar
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        İsrail hastaneye saldırdı: 31 ölü
        İsrail hastaneye saldırdı: 31 ölü
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        Soğuk kalpli bir insanın 8 belirtisi!
        Soğuk kalpli bir insanın 8 belirtisi!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prof. Dr. Görür'den Bingöl yorumu... "Küçük ama yeri can sıkıcı!"
        Prof. Dr. Görür'den Bingöl yorumu... "Küçük ama yeri can sıkıcı!"
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!

        Benzer Haberler

        Burdur Valiliğinden "Salda Gölü'nün sahili kepçeyle tahrip edildi" iddiasın...
        Burdur Valiliğinden "Salda Gölü'nün sahili kepçeyle tahrip edildi" iddiasın...
        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Gölhisar Gölü kuruma tehdidi altında
        Gölhisar Gölü kuruma tehdidi altında
        Üç ilde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklan...
        Üç ilde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklan...
        Kazada kayınbiraderiyle birlikte ölmüştü; terhis olan oğlunu almaya gelmiş
        Kazada kayınbiraderiyle birlikte ölmüştü; terhis olan oğlunu almaya gelmiş
        Burdurlu 92 yaşındaki Kore gazisi, savaştığı topraklara 72 yıl sonra yenide...
        Burdurlu 92 yaşındaki Kore gazisi, savaştığı topraklara 72 yıl sonra yenide...