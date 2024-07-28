Oğlu hayatını kaybeden Safiye Soyman: Melek oldu benim oğlum

SANATÇI Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün (52) solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetmesinin ardından Burdur'un Ağlasun ilçesine geldi. Evinde oğlu için gözyaşı döken Soyman, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. O melek oldu, melek oldu benim oğlum" diye ağladı.

Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, dün hastanede yaşamını yitirdi. Bodrum'da olan Soyman, ölüm haberinin ardından Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Yeşilbaşköy köyüne geldi.