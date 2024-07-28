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        Oğlu hayatını kaybeden Safiye Soyman: Melek oldu benim oğlum

        SANATÇI Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün (52) solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetmesinin ardından Burdur'un Ağlasun ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:20
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        Oğlu hayatını kaybeden Safiye Soyman: Melek oldu benim oğlum
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        SANATÇI Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün (52) solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetmesinin ardından Burdur'un Ağlasun ilçesine geldi. Evinde oğlu için gözyaşı döken Soyman, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. O melek oldu, melek oldu benim oğlum" diye ağladı.

        Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, dün hastanede yaşamını yitirdi. Bodrum'da olan Soyman, ölüm haberinin ardından Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Yeşilbaşköy köyüne geldi.

        Safiye Soyman'a, Faik Öztürk ile kızı Ümran Akaröz de eşlik etti. Yeşilbaşköy muhtarı Ali Koçer ile çok sayıda seveni taziye için Safiye Soyman'ın evine geldi. Evinin önünde gözyaşları döken Soyman, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım? Allah bana sabır versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye. Ağabeyi ekti, biçti, ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek ağladı. Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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