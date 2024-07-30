Salda Gölü'nde kuruma ve çöp alarmı

BURDUR'da Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, son günlerde su çekilmesi, yoğun insan faaliyetleri ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıkların kararmaya başladığı belirlenen Salda Gölü'nün çevresindeki çöpler tepki çekti. Salda Gölü Koruma Derneği, gölün kuruyan alanlarındaki çatlakları da görüntüledi.

Salda Gölü için koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Salda Gölü Koruma Derneği yönetimi, son günlerde bazı bölgelerinde kuruma ile beyaz kumullar ve adacıklarında kararma tespit edilen ve yoğun insan faaliyetleri sebebiyle göl etrafındaki çöpler ile diğer zarar verici çeşitli unsurlara yönelik görüntü ve fotoğraf paylaşımlarıyla uyarıda bulundu.

Dernek yönetiminin sosyal medya hesaplarından 'Salda Gölü'nde alarm' başlığıyla yapılan paylaşımlarda, “Kayadibi, Doğanbaba yolu çalışmaları sırasında eski asfalt ve kazıntılar göle doğru itilmiş. Yol çalışması için 'sadece iyileştirme' denilmişti ama gözlemlerimiz farklı. Çevre koruma ilkeleri ihlal edilmiş. Acil önlem şart. Salda Gölü'nün ekosistemini tehdit altında. Talep ediyoruz, bağımsız uzmanlar tarafından saha incelemesi ve bilimsel analiz yapılsın. Zararın boyutu belirlensin, onarım başlasın. Gelecekte benzer olayları önlemek için sıkı denetim mekanizmaları kurulmalı. Hassas doğal alanlardaki her çalışma titizlikle yürütülmelidir" denildi.

GÖL ÇEVRESİ ÇÖP DOLU

Salda Gölü çevresindeki kirliliğin devam ettiğine yönelik görüntüler de paylaşan dernek yönetimi, “Her yerde çöp, cam kırıkları ve plastik atık görmek mümkün. Bu eşsiz güzelliğimizi korumak için daha etkili önlemler alınmalı. Salda dünya mirasıdır. Salda Gölü için tam koruma talep ediyoruz" diye çağrıda bulundu.

GÖL KURUYOR, KIYIDAKİ ÇATLAKLAR

Salda Gölü'nün kuruduğuna da işaret edilen açıklamalarda, “Mavi gezegen S.O.S veriyor. Kıyılardaki çatlaklar ve kuruma, gölün hızla tükenişini gösteriyor. Acil önlem alınmazsa, bu doğa harikası ve ekosistemi, geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görebilir" diye uyarı yapıldı.