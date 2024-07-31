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        Polis ve arkadaşları sayesinde parasını kaptırmaktan kurtuldu

        BURDUR'da, Mehmet Ali A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:25
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        Polis ve arkadaşları sayesinde parasını kaptırmaktan kurtuldu
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        BURDUR'da, Mehmet Ali A. (80), yaklaşık 50 bin liralık birikimini kendisini telefonla arayan dolandırıcılara kaptırmaktan polis ve arkadaşları sayesinde kurtuldu. Mehmet Ali A., dolandırıcının, "Üçkağıtçı senin paraya göz dikiyor" sözlerine inandığını söyledi.

        Merkez Köprübaşı'ndaki kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Mehmet Ali A.'yı dün öğleden sonra telefonla arayan kişi, dolandırıcıların parasına göz diktiğini söyleyerek, verecekleri banka hesabına para yatırmasını istedi. Mehmet Ali A., hiçbir bankada hesabı bulunmadığını söyleyince telefondaki kişi, "Paranı alacaklar, paranı bozdur ve gönder" dedi. Paniğe kapılan Mehmet Ali A., Özgür Mahallesi'ndeki evine gitti. Bu sırada kahvehanede oturduğu arkadaşları durumdan şüphelenip önce Mehmet Ali A.'nın evine, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip durumu polise anlattı.

        Evdeki bir kısmı dolar olan yaklaşık 50 bin lirayı yanına alan Mehmet Ali A., banka şubesi önünde tedbir alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis, Mehmet Ali A.'yı telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu söyleyip, ikna ederek parayı yatırmasını önledi. Mehmet Ali A.'ya, polis, asker veya savcının kendisinden para istemeyeceği, yabancı numaraları açmaması gerektiği de anlatıldı.

        Mehmet Ali A. "Telefondaki kişi bana 'Sen 6 aydır takiptesin. Senin bankalarda hesabın var' dedi. 'Benim hiçbir bankada hesabım yok' dedim. 'Tamam üçkağıtçı var, senin paraya göz dikiyor. Sen paranı bozdur, şu hesaba yatır' dedi. 'Bankada polis bekliyor seni, parayı yatıracaksın. Polis o dolandırıcıyı bulacak' dedi. Ben de inandım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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