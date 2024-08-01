Özgür Özel: Garibandan oy alarak geldiler, şimdi köylüye dönüp bakmıyorlar (2)

'CANATALAY’IN ZAMAN GEÇİRMEKSİZİN BIRAKILARAK YEMİN ETMESİ LAZIM’

Burdur'da kent merkezindeki otelden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay'la ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Bir kez daha zaman muhalefeti, Can Atalay'ı, Hatay halkını haklı çıkardı ve maalesef Meclis başkanının yaptığı tutumun yanlış olduğunu ilk başta takındığı tutum doğruydu ama döndü dolaştı, bu hukuksuz kararı okuttu. Okutmaması gerekiyordu okuttu. Anayasa Mahkemesi de kararını verdi 'yok hükmündedir' diye. Can Atalay'la ilgili kararın aslında 6 ay önce alındığını biliyoruz. Gerekçeli kararı 6 aydır beklettiler. Meclis kapandıktan iki gün sonra yaptılar. Bu kararın derhal okunması lazım. 15'inde Meclis toplanacak. Toplandığı gün Anayasa Mahkemesi’nin yok hükmünde saydığı bu kararını okutması lazım. Bana kalsa okutmaya da gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi yok hükmünde saymış. Ama tutanaklara düşmesi girdiği için bu karar doğrultusunda milletvekili özlük haklarını yeniden kazandığını, düşen komisyon üyeliğini yeniden kazandığını, düşme kararının tamamının yok hükmünde olduğunu ilan etmeleri ve Can Atalay'ın da zaman geçirmeksizin serbest bırakılarak yemin etmesi lazım. Adalet Bakanlığı'na şunu hatırlatıyorum. Anayasanın ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olduğunu, gerekçeli karar okunduktan sonra herkesin buna uymak zorunda olduğunu söylüyor. Hepimizin görevleri var. Birinci görev Adalet Bakanının. Hızlı şekilde Can Atalay Silivri Cezaevinden serbest bırakılmalıdır. İkinci karar 15'inde Can Atalay Meclisin açılmasıyla birlikte yok hükmünde olduğuna ilişkin karar okutularak tutanaklara geçirilmeli. Meclisi yöneten, ki Numan Bey'in yöneteceği anlaşılıyor. Numan Bey tarafından kürsüye davet edilerek yemin etmesi gerekir. Bunun dışında bize düşen Can Atalay'a gidip 'Aramıza hoş geldin' demektir. Türkiye'de kimseye başka bir şey düşmüyor. Adalet Bakanlığı serbest bırakacak, Meclis Başkanlığı yemine çağıracak. Bunu bekliyoruz. Sayın Meclis Başkanını dün aramıştım ben ona ulaşamadım. Yoğun programda o beni aradı ulaşamadı. Birazdan bu konuyu da görüşeceğim, bir görüşme yaparak kendisine beklentimizi ifade edeceğim. Kendisinin hukuka, anayasaya uygun davranmasını bekliyoruz."