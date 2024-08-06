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        Husumetli grubun tüfekli kavgasında seken saçmalar, balkonda oturan çifti yaraladı

        BURDUR'dahusumetli 2 grubun kavgası sırasında ateşlenen pompalı tüfeklerden seken saçmalar, evin balkonunda oturan Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:45
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        Husumetli grubun tüfekli kavgasında seken saçmalar, balkonda oturan çifti yaraladı
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        BURDUR'dahusumetli 2 grubun kavgası sırasında ateşlenen pompalı tüfeklerden seken saçmalar, evin balkonunda oturan Mustafa K. (73) ve Kamuran K. (65) çiftine isabet etti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sığır Yolu Caddesi'nde husumetli iki grup pompalı tüfeklerle birbirine saldırdı. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Mustafa K. ile eşi Kamuran K., tüfekten açılan ateş sonrası seken saçmalar nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli çift, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çift tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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