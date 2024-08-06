Burdur Gölü kenarına hafriyat dökümüne inceleme

BURDUR Gölü kıyısına hafriyat dökenlerin tespit edilmesiyle ilgili Burdur Valiliği talimatıyla inceleme başlatıldı. Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi Sezen Işlak, "Bunu yapanların tespiti için kurumumuza da yazı geldi. Konunun bire bir takipçisi olacağız" dedi.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altındaki Burdur Gölü kenarına, geçen yıldan bu yana farklı tarihlerde hafriyat döküldü. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle hızla suyu çekilerek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, son olarak haziran ayında hafriyat atıklarının dökülmesiyle gündeme geldi. Göl kıyısına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki alana dökülen atıklarla ilgili haberleri ihbar kabul eden Burdur Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Özel İdare Genel Sekreterliği ve Burdur Belediyesi'ne yazı göndererek, konunun incelenmesini istedi. Bunun üzerine Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında incelemelerde bulundu. DHA muhabirine açıklama yapan Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi Sezen Işlak, "Burdur Gölü kenarına hafriyat atığı dökülmesiyle ilgili olarak Burdur Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Bu olayı yapanların tespiti için kurumumuza da yazı geldi. Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak konunun bire bir takipçisi olacağız" dedi.