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        Burdur Gölü kenarına hafriyat dökümüne inceleme

        BURDUR Gölü kıyısına hafriyat dökenlerin tespit edilmesiyle ilgili Burdur Valiliği talimatıyla inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:40
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        Burdur Gölü kenarına hafriyat dökümüne inceleme
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        BURDUR Gölü kıyısına hafriyat dökenlerin tespit edilmesiyle ilgili Burdur Valiliği talimatıyla inceleme başlatıldı. Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi Sezen Işlak, "Bunu yapanların tespiti için kurumumuza da yazı geldi. Konunun bire bir takipçisi olacağız" dedi.

        Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altındaki Burdur Gölü kenarına, geçen yıldan bu yana farklı tarihlerde hafriyat döküldü. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle hızla suyu çekilerek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, son olarak haziran ayında hafriyat atıklarının dökülmesiyle gündeme geldi. Göl kıyısına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki alana dökülen atıklarla ilgili haberleri ihbar kabul eden Burdur Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Özel İdare Genel Sekreterliği ve Burdur Belediyesi'ne yazı göndererek, konunun incelenmesini istedi. Bunun üzerine Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında incelemelerde bulundu. DHA muhabirine açıklama yapan Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi Sezen Işlak, "Burdur Gölü kenarına hafriyat atığı dökülmesiyle ilgili olarak Burdur Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Bu olayı yapanların tespiti için kurumumuza da yazı geldi. Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak konunun bire bir takipçisi olacağız" dedi.

        ‘ÇOK CİDDİ KAÇAKLAR VAR’

        Sadece göl kenarında değil, şehrin çeşitli bölgelerinde de hafriyatla ilgili kaçak dökümlerin çok fazla olduğunda bahseden Sezen Işlak, "Belediye olarak 6 yıl önce mermerle ilgili olan kısma el attık ve Türkiye'de ilk mermer atıkları döküm sahasını ilimize kazandırdık. Mermer atıkları ile ilgili bir takip sistemimiz var. Şehrin farklı yerlerinde mermer atığı göremezsiniz ancak yıkıntı ve hafriyatla ilgili çok ciddi kaçaklar var. Ne yazık ki şu an takip edemiyoruz ama en yakın zamanda belediyemiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve diğer belediyelerle atık yönetmeliği kapsamında bir atık yönetim planı, sonrasında da bir hafriyat takip sistemi oluşturulması zaten gündemimizdeydi" diye konuştu. Göl kenarına hafriyat dökülmesinin içler acısı olduğunu belirten Işlak, "Burdur Gölü biliyorsunuz; gün batımının en güzel izlendiği göller arasında. Buradan geçenler, göle bakarken şu hafriyat yığınını görmek zorunda değil. Konunun peşindeyiz, bırakmayacağız. Mobese kameralarından takip edeceğiz. Valiliğimizle birlikte değerlendireceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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