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        Arkadaşlarından damada 'Yeni sahibine hayırlı olsun' takısı

        BURDUR'dadüğün yapan Burak Gümüşay'un yakasına (30), arkadaşları tarafından takı merasiminde, 'Yeni sahibine hayırlı olsun' yazısı asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:25
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        Arkadaşlarından damada 'Yeni sahibine hayırlı olsun' takısı
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        BURDUR'dadüğün yapan Burak Gümüşay'un yakasına (30), arkadaşları tarafından takı merasiminde, 'Yeni sahibine hayırlı olsun' yazısı asıldı.

        Burdur Barosu avukatlarından Burak Gümüşay ile endüstri mühendisi Anşa Ecem Kılınç (33), 11 Ağustos'ta evlendi. Düğünde takı merasimine geçildiğinde Burak Gümüşay, arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Oto galericilik yapan arkadaşları, Gümüşay'ın yakasına üzerinde 'Yeni sahibine hayırlı olsun' yazısı iğneledi. Gelin ve damat sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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