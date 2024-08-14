Arkadaşlarından damada 'Yeni sahibine hayırlı olsun' takısı

Burdur Barosu avukatlarından Burak Gümüşay ile endüstri mühendisi Anşa Ecem Kılınç (33), 11 Ağustos'ta evlendi. Düğünde takı merasimine geçildiğinde Burak Gümüşay, arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Oto galericilik yapan arkadaşları, Gümüşay'ın yakasına üzerinde 'Yeni sahibine hayırlı olsun' yazısı iğneledi. Gelin ve damat sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı.

BURDUR'dadüğün yapan Burak Gümüşay'un yakasına (30), arkadaşları tarafından takı merasiminde, 'Yeni sahibine hayırlı olsun' yazısı asıldı.

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