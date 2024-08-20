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        Su faturasını düzenli ödeyen köylüye, muhtardan yarım gram altın

        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde köydeki içme suyu abonelerinin üçte ikisinin faturasını düzenli ödemeyince muhtar Ali Koçer, kampanya düzenleyip altın dağıtmaya başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:05
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        Su faturasını düzenli ödeyen köylüye, muhtardan yarım gram altın
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        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde köydeki içme suyu abonelerinin üçte ikisinin faturasını düzenli ödemeyince muhtar Ali Koçer, kampanya düzenleyip altın dağıtmaya başlattı. Faturasını düzenli ödeyen 3 aboneye kurayla yarım gram 22 ayar altın hediye eden Koçer, “Vatandaşlarımız su faturasını öderse biz de hizmet etmeye devam edeceğiz, hep birlikte köyümüzü kalkındıracağız” dedi.

        Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaş köyünde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'nci kez muhtar seçilen Ali Koçer, abonelerin içme suyu faturasını düzenli ödemesi için kampanya başlattı. İçme suyu tesisinin bakım, onarım ve işletmesi muhtarlık tarafından yapılan köyde, 660 aktif aboneden sadece 210'unun faturasını düzenli ödemesi üzerine Koçer, diğer abonelerin de ödeme yapmasını teşvik etmek için altın dağıtma kararı aldı.

        İLK ÇEKİM YAPILDI

        Muhtarlıkta, aza, ihtiyar heyeti ve köy halkının katılımıyla etkinlik düzenleyen Koçer, faturalarını düzenli ödeyen aboneler arasında çekeceği kurayla, 3 kişiye yarım gram 22 ayar altın hediye edeceğini duyurdu. İlk kez yapılan kura çekiminde abonelerden Havva Baştuğ, Hanife Ocaker ve Mustafa Öztürk altın kazandı. Köy halkına çağrıda bulunan Koçer, içme suyu faturasını düzenli ödeyen abonelere, ödeme dönemi sonrası kurayla altın dağıtmaya devam edeceğini açıkladı.

        Köyde içme suyu abonelerinin üçte birinin faturasını düzenli ödediğini belirten Koçer, kurayla yarım gram altın kampanyasının aboneleri fatura ödemeye teşvik edeceğine inandığını söyledi. Koçer, "Vatandaşlarımız su faturasını öderse biz de hizmet etmeye devam edeceğiz, hep birlikte köyümüzü kalkındıracağız. Köylü bize oy verdi, biz de karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Köyümüzde içme suyu faturalarının ödenmesi konusunda büyük sıkıntı var. Fatura ödemeyi teşvik etmek amacıyla kampanya düzenledik. Faturasını düzenli ödeyen aboneler arasında, her su faturası ödeme gününden sonra çekilişle 3 kişiye yarım gram 22 ayar altın hediye edeceğiz. Kampanya Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Sadece Yeşilbaşköy Köyü'nde var" dedi.

        ALTINLAR HAYIRSEVERLERDEN

        Koçer, kampanya masrafının muhtarlık bütçesinden karşılanmasını karar defterine işlediklerini, altınları da aileleri köyde yaşayan hayırseverlerin bağışlarıyla aldıklarını söyledi.

        Kurada altın kazanan abonelerden Mustafa Öztürk, bahçede sulama yaparken kurada altın kazandığımı öğrendiğini belirtti. Muhtar Koçer'in telefonla arayıp haber verdiğini anlatan Öztürk, "Muhtar, faturasını düzenli ödeyenler arasında yapılan kurada altın kazandığımı söyledi. Muhtar arayınca şaşırdım. Geldim altını aldım" diye konuştu. Faturasını düzenli ödeyenlerden Hanife Ocaker de "Muhtar çağırdı, muhtarlığa geldim. Kurada altın çıktı. Çok şaşırdım. Bu kadar şanslı olduğuma inanamadım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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