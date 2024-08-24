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        Burdur'da yolcu otobüsü virajda devrildi: 13 yaralı

        BURDUR'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünün virajda devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:05
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        Burdur'da yolcu otobüsü virajda devrildi: 13 yaralı
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        BURDUR'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünün virajda devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Antalya- Isparta kara yolu Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, virajda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Şoför, muavin ve 35 yolcu olmak üzere içinde 37 kişinin bulunduğu otobüste 13 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak, Burdur ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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