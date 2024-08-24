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        Midibüs istinat duvarından yan yola düştü: 11 yaralı

        BURDUR'da otogar girişinde freni boşaldığı öne sürülen midibüs, 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarında yan yola düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:31 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:35
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        Midibüs istinat duvarından yan yola düştü: 11 yaralı
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        BURDUR'da otogar girişinde freni boşaldığı öne sürülen midibüs, 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarında yan yola düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

        Kaza saat 11.00 sıralarında Burdur Otogarı girişindeki yan yolda meydana geldi. Isparta'dan Burdur'a yolcu taşıyan Mustafa S., yönetimindeki 15 SA 379 plakalı yolcu midibüsün iddiaya göre freni boşaldı. Otogar girişindeki yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, 2 metre yükseklikteki istinat duvarından yan yola düştü. İçinde 18 yolcunun bulunduğu midibüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kaza otogarın güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde, otobüsün istinat duvarından yan yola düşüp direğe çarptığı görüldü.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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