Salda Gölü'nde 18 yaşındaki genç boğuldu

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne giren Hıdırcan Solkol (18), boğuldu.

Arkadaşları ile Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Salda Gölü Doğanbaba Halk Plajına yüzmek için gelen Hıdırcan Solkol, saat 17.00 sıralarında gölde çırpınmaya başladı. Solkol, vatandaşlar tarafından sahile çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hıdırcan Solkol, uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Solkol'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu.