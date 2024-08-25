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        Salda Gölü'nde 18 yaşındaki genç boğuldu

        BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne giren Hıdırcan Solkol (18), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:55
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        Salda Gölü'nde 18 yaşındaki genç boğuldu
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        BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne giren Hıdırcan Solkol (18), boğuldu.

        Arkadaşları ile Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Salda Gölü Doğanbaba Halk Plajına yüzmek için gelen Hıdırcan Solkol, saat 17.00 sıralarında gölde çırpınmaya başladı. Solkol, vatandaşlar tarafından sahile çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hıdırcan Solkol, uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Solkol'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        ​Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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