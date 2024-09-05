Baba ile oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

BURDUR'da alacak anlaşmazlığından husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı (42), tutuklandı. Kızıllı, "Alacağım vardı ödemediler. Canıma tak etti" dedi.

Olay, 3 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem Tin, buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Tin, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri, işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.