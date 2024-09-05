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        Baba ile oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

        BURDUR'da alacak anlaşmazlığından husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı (42), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:45
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        Baba ile oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı
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        BURDUR'da alacak anlaşmazlığından husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı (42), tutuklandı. Kızıllı, "Alacağım vardı ödemediler. Canıma tak etti" dedi.

        Olay, 3 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem Tin, buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Tin, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri, işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

        'PİŞMANIM'

        Olaydan sonra otomobiline binerek Burdur yönüne doğru kaçarken Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalanan Metin Kızıllı'nın işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifadesi sonrası dün adliyeye sevk edilen Metin Kızıllı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Kızıllı'nın ifadesinde, "Alacağım vardı, ödemediler. Canıma tak etti. Olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

        Diğer yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem Tin'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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