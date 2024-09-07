Kızıl geyik, tarlada kavun yerken görüntülendi

BURDUR'daSalda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri, girdiği tarlada kavun yerken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen ve yanına yaklaşanlardan korkmayan geyik, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden biri, Salda köyü Dereiçi mevkisinde tarlaya girdi. Kızıl geyik, tarladaki kavunları yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kendisini fark edenlerin zaman zaman yanına yaklaşmalarına izin veren geyiğin, tarlada yiyecek arayışını sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı.