Atıl haldeki asırlık değirmen, kahvaltı evi oldu

BURDUR'da türkülere de konu olan 12 su değirmeninden biri olan atıl haldeki Ali Bey Değirmeni, Burdur Belediyesi tarafından restore edilerek kahvaltı evine dönüştürüldü. 1900'lü yılların başında yapıldığı bilinen Ali Bey Değirmeni, yeni haliyle 1 ay önce hizmete açıldı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Atıl vaziyetteki Ali Bey Değirmeni'ne fonksiyon yüklemeye çalıştık. Sadece bir su kültürü ve değirmen müzesi olarak değerlendirseydik bu kadar ilgi görmeyebilirdi. 'Hem kullan hem koru' mantığı içinde kahvaltı salonuna çevirdik" dedi.

Merkeze bağlı Kurna köyünde başlayan Burdur Çayı'nın üzerinde 1700'lü yıllarda bölgede yaşayan Rum ve Ermeniler tarafından yaptırılan 12 su değirmeni, yıllarca yöre halkına hizmet verdi. Burdur Çayı'nın suyunun azalmasıyla zamana uyularak, değirmenlerde su gücü yerine elektrik motoru kullanılmaya başlandı. Türkülere konu olacak kadar ünlü olan değirmenler, gelişen teknoloji, tarım arazilerinin azalması ve ev ekmeğinin yerini fırın ekmeği üretiminin almasıyla önemini yitirerek bir bir kapandı. BİRİ UN FABRİKASI OLDU, DİĞERİ KAHVALTI EVİNE DÖNÜŞTÜ

Tepeli Hasan'ın sözlerini yazdığı ve Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen 'On ikidir Şu Burdur'un Dermeni' türküsüne konu olan değirmenlerden bugün sadece 1'i ayakta kaldı. Artık su çarkları dönmeyen 'Baş Değirmen', 'Berberoğlu Un Fabrikası' adı altında hizmet vermeye başladı. Fabrikanın ortaklarından Ali Berberoğlu, tarihi değirmeni modern bir fabrikaya dönüştürdüklerini söyledi. Kapısına kilit vurulan 'Ali Bey Değirmeni' ise Burdur Belediyesi tarafından satın alındı. Restorasyon çalışmaları biten değirmen, 'Kahvaltı Evi'ne dönüştürülerek, geçen ağustos ayında hizmete açıldı.

'BİR FONKSİYON YÜKLEMEYE ÇALIŞTIK' Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, türkülere konu olan bir değirmeni ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, "Burdur'un kültüründe değirmen çok önemli yer tutar. Geçmişe baktığımızda 12 değirmen su gücüyle çalışmaktaydı ve bölgenin buğdaydan una serüvenine tanıklık ediyorlardı. Günümüze geldiğimizde türkülere konu olan değirmenlerden sadece biri kaldı, un fabrikası olarak çalışan. Diğer değirmenler ya kapandı veya zamana yenik düşüp yıkıldı. Biz de atıl vaziyette duran, bizden önceki başkanımızın kamulaştırdığı ve bizim de restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz Ali Bey Değirmeni'ne fonksiyon yüklemeye çalıştık. Sadece bir su kültürü ve değirmen müzesi olarak değerlendirmiş olsaydık belki bu kadar ilgi görmeyebilirdi ama değirmenimizi 'hem kullan hem koru' mantığı içinde bir kahvaltı salonuna çevirdik. Oldukça ilgi gördü. Çünkü 1900'lü yılların başından bu yana ayakta kalan bu bina restorasyon sonunda o günkü ihtişamını aratmayan görüntüleriyle, aynı zamanda hizmet sektörünün bir parçası oldu. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla gidiyor" diye konuştu.