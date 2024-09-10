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        YKS'de ilk 100'e giren öğrenciye, hayırseverden sıfır kilometre otomobil

        BURDUR'un Bucak ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl (77), "YKS'de ilk 100'e girenlere otomobil hediye edeceğim" sözünü bu sene de tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:25
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        YKS'de ilk 100'e giren öğrenciye, hayırseverden sıfır kilometre otomobil
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        BURDUR'un Bucak ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl (77), "YKS'de ilk 100'e girenlere otomobil hediye edeceğim" sözünü bu sene de tuttu. Daha önce 2 öğrenciye otomobil alan Mehmet Cadıl, bu yılki YKS'de Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'e de 940 bin TL değerinde, sıfır kilometre otomobil hediye etti.

        Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'ni 2004 yılında yaptıran hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, öğrencilere motivasyon amacıyla gece gündüz yanlarında olurken, 3 yıl önce "YKS'de ilk 100'e girenlere otomobil hediye edeceğim" sözüne sadık kaldı. Önceki yıllarda bu dereceyi elde edebilen 2 öğrenciye birer otomobil hediye eden Mehmet Cadıl, geleneği bu yıl da sürdürdü. Mehmet Cadıl, YKS'de Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'e sıfır kilometre otomobil hediye etti. Okulda düzenlenen otomobil teslim törenine, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Camcıoğlu, Mehmet Cadıl ve ailesi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        'İKİNCİ ÇOCUKLUĞUMU BU OKULDA YAŞAYACAĞIM'

        Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Mehmet Cadıl, "2004 yılı öncesi okulun temelini attığım zaman dönemin valisine 'İkinci çocukluğumu bu okulda yaşayacağım' demiştim. Hakikaten çocukluğumu bu okulda yaşıyorum, bunun için çok mutluyum” dedi.

        Cadıl, disiplinin önemine işaret ederek, "Velilere, anne ve babalara sesleniyorum. Lütfen çocuklarınız çok kıymetli ise bizim okulumuza vermeyin. Neden? 4 yıl sonra herkes güzel bir okul, güzel bir başarı istiyor. Güzel okul, güzel başarı, disiplinle olur. Çünkü disiplinsiz bir millet, disiplinsiz bir ordu, disiplinsiz bir sanayici, ordu harbi kazanamaz, devletler başarılı olamaz, sanayici de başarılı olamaz. Ben sabahın 06.30'unda kalkıp, simit alıyor, öğrencilerle paylaşıyorum. Neden? Onurlandırmak en güzel şeydir. İnsanı 1 lira ya da 1 simit ile de onurlandırırsın, işte yeri geldiğinde 940 bin TL'lik bir araba ile de onurlandırırsın. Bu çocuğumuz onur ödülü aldı. 'Çalışkan, ahlaklı, tutumlu olacaksın' dediğim çocuklardan biri" dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Bucak denilince akla hayırseverlerin, hayırsever denince de Mehmet Cadıl'ın geldiğini söyledi. Hayırsever iş insanının adını taşıyan okulun disiplin ve başarılarıyla tanındığını aktaran Özdemirci, "Bu yıl ilimizde ilk 1000'e giren 18 öğrencimiz vardı. Bunların 3'ü bu okuldan. Bu gerçekten büyük bir başarı. Mehmet Cadıl ağabeyimiz öğrencilere diyor ki, 'Çalışın gayret gösterin Türkiye'de ilk 100'e girin arabanız benden' diyor. Bu çok büyük bir armağan ve hedef. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çok çalışın ki seneye Mehmet ağabeyden bir tane değil birkaç tane arabayı alın" diye konuştu.

        AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, "Mehmet Cadıl amca, okulu yaptırmak bir yana, okulu yaptırdıktan sonra 20 yıllık süreçte öğrencileri başarılı olmaya destek olurken, başarıyı da ödüllendirmekten geri durmuyor" dedi.

        Konuşmaların ardından milletvekili Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Özdemirci, hayırsever Mehmet Cadıl ve ailesi, otomobilin anahtarını Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'e teslim etti. Mehmet Cadıl, "Hediyeyi kazanan gencimize hayırlı uğurlu olsun. Arabaya 4 yıl üniversitede binecek, satmak yok. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, ailecek arkasındayız. Bu araba canıgönülden helalühoş olsun, kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Ben başarıyı çok seviyorum, ödül vermeyi çok seviyorum. Bilgi kazanılmış para gibidir, çok çalışmak lazım" diye konuştu.

        Öğrenci Mehmet Akyel de "Çok mutlu duygular içindeyim. Hediye için Mehmet amcaya teşekkür ederim. Çok mutluyum, bu güzel okuldan ayrılacağım için de hüzün yaşıyorum. Bu ödülde emeği geçen öğretmenlerime, aileme ve okulumuzun banisi Mehmet amcaya çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Törende ayrıca YKS'de derece alan aynı okulun öğrencilerinden Feyza Kayatepe ve Nurullah Altuntaş'a da 10'ar bin liralık ödül verildi.

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