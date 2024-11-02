Burdur'da cinayet işlenen mekan kapatıldı, silah gömülü bulundu

BURDUR Valiliği tarafından, Hüseyin Mete'nin (42), husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla 7 el ateş edilip öldürüldüğü olayın gerçekleştiği mekanın kapatıldığı açıklandı. Şüpheli Ramazan Uçar'ın 5 suçtan kaydının bulunduğu, cinayet silahının ise toprağa gömülü halde ele geçirildiği belirtildi.

Olay, 31 Ekim'de saat 21.00 sıralarında, Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye, üzerindeki tabancayla 7 el ateş etti. Mete yere yığılırken, mekandakiler panikle kaçıştı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. İncelemede sırt, baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulduğu belirlenen Hüseyin Mete'nin, öldüğü belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu. Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Hüseyin Mete'nin cenazesi ise dün merkez Askeriye köyünde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ederken arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı. Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı görüldü. Olay sırasında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar'ı durdurmak istediği, içeridekilerin de saldırı anında kaçıp kendilerini korumaya çalıştığı görüntülerde yer aldı.