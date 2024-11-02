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        Burdur'da cinayet işlenen mekan kapatıldı, silah gömülü bulundu

        BURDUR Valiliği tarafından, Hüseyin Mete'nin (42), husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla 7 el ateş edilip öldürüldüğü olayın gerçekleştiği mekanın kapatıldığı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:25
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        Burdur'da cinayet işlenen mekan kapatıldı, silah gömülü bulundu
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        BURDUR Valiliği tarafından, Hüseyin Mete'nin (42), husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla 7 el ateş edilip öldürüldüğü olayın gerçekleştiği mekanın kapatıldığı açıklandı. Şüpheli Ramazan Uçar'ın 5 suçtan kaydının bulunduğu, cinayet silahının ise toprağa gömülü halde ele geçirildiği belirtildi.

        Olay, 31 Ekim'de saat 21.00 sıralarında, Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye, üzerindeki tabancayla 7 el ateş etti. Mete yere yığılırken, mekandakiler panikle kaçıştı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. İncelemede sırt, baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulduğu belirlenen Hüseyin Mete'nin, öldüğü belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu. Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Hüseyin Mete'nin cenazesi ise dün merkez Askeriye köyünde toprağa verildi.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ederken arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı. Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı görüldü. Olay sırasında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar'ı durdurmak istediği, içeridekilerin de saldırı anında kaçıp kendilerini korumaya çalıştığı görüntülerde yer aldı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Burdur Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada, tutuklanan Ramazan Uçar'ın toplam 5 olaydan suç kaydı olduğu, olayın yaşandığı iş yerinin de kapatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "31.10.2024 günü 21.15 sıralarında Burdur ili Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi’nde bulunan bir birahanede H.E. isimli şahıs, şahsi husumetten kaynaklı olarak R.U. tarafından sırt, baş, omuz ve göğüs bölgelerinden silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmış, suç aleti tabanca (Şüpheliye ait bulundurma ruhsatlı tabanca, fişek yatağında 1 ve şarjör içerisinde 6 adet fişek ile) toprağa gömülü vaziyette ele geçirilerek Olay Yeri İnceleme ekiplerimiz tarafından muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahsın farklı nitelikte toplam 5 olaydan suç kaydı bulunmakta olup şüpheli, olayın gerçekleşmesini müteakip emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmış, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Olayın meydana geldiği iş yeri kapatılmıştır."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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