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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Burdur'da seçim güvenliği toplantısı yaptı

AA

İYİ Parti Burdur'da seçim güvenliği toplantısı yaptı

BURDUR (AA) - İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığınca Burdur'da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Belediye Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentin sorunlarını bildiklerini, sorunların çözümüne yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Kadrolarının hazır olduğunu, Genel Başkanları Meral Akşener'in liderliğinde kuruluşlarından bugüne iktidar yolunda hızla ilerlediklerini belirten Sunat, Türkiye'yi güneşli, huzurlu, bereketli günlere kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Sunat, önlerindeki seçimin ülkenin ve milletin geleceği için hayati önem taşıdığına değinerek, "Cumhuriyetin temel felsefesine uygun, üniter ve milli yapılarının muhafaza edileceği, evrensel insan haklarının en iyi şekilde ifade bulduğu demokratik parlamenter rejimin olmazsa olmazı ve insan haklarının korunmasının temel şartı olan kuvvetler ayrılığı prensibinin en sağlıklı formülasyona kavuşturulduğu güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz." dedi.

- "Seçmen listeleri üzerinde kapsamlı incelemeler yapıyoruz"

İYİ Parti iktidarında üretim ve eğitim seferberliğini başlatacaklarına işaret eden Sunat, gençlerin önündeki engelleri kaldırıp hayallerine ve hedeflerine kavuşabilmelerini sağlayacaklarını anlattı.

Kararlı olduklarını, sandığın gelmesini beklediklerine dikkati çeken Sunat, "Seçmen listeleri üzerinde kapsamlı incelemeler yapıyoruz, sağlıklı bir seçmen listesiyle seçimlere girebilmek için aylardır çalışıyoruz. İtirazları yapacak, partimizi temsil edecek, il ve ilçe seçim kurulu üye ve temsilcilerimizin eğitimlerini veriyoruz. Okul sorumlularımızın, sandık kurulu üyelerimizin ve müşahitlerimizin atamalarını ve eğitimlerini bugünden gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı teşkilat üyeleriyle basına kapalı devam etti.



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