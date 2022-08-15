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Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

AA

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

BURDUR (AA) - Burdur'da bir süredir ayrı yaşadığı eşini av tüfeğiyle iş yerinde öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Serhan S. (34) hakkında, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde Nurcan S'yi tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla, "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin suçu gerçekleştirirken tanık beyanlarına göre, eşine silahı doğrultup "Ben sana demedim mi?" ifadesini kullandıktan sonra ateş ettiği vurgulandı.

Ayrıca şüphelinin olay günü iş yerine elinde tüfekle taksiyle geldiği, eşine ateş ettikten sonra iş yerinin motosikletini alarak Gazi Caddesi'nde bulunan kayınpederinin ve kayınbiraderinin işlettiği dönerci dükkanına gittiği bilgisine yer verildi.

Burada tüfeği önce kayınbiraderi Ömer Kılıç'a doğrultan sanığın "Ben sana demedim mi Ömer?" dedikten sonra ateş etmek için tetiğe bastığı ancak silahın tutukluluk yapması üzerine tüfeği kırıp fişekleri kontrol ettikten sonra tüfeğini kayınpederi Mustafa Kılıç'a doğrulttuğu aktarılan iddianamede, bu sırada caddenin karşısında dükkanı bulunan sanığın babası Şeref S'nin gelerek sanığın elinden silahı aldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, müştekiler Mustafa ve Ömer Kılıç'ın alınan ifadelerinde sanığın daha önceden Nurcan S'yi ve kendilerini ölümle tehdit ettiği, bu kişilerin olay günü kendilerini de öldürmeye çalışan Serhan S'den davacı ve şikayetçi oldukları kaydedildi.

Anne Fatma Kılıç'ın da "Kızını av tüfeğiyle öldüren şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu" bildirilen iddianamede, maktulün, eşi olan sanık hakkında aldırdığı uzaklaştırma tedbir kararının olay tarihinde mevcut olduğuna işaret edildi.

Sanığın, eşini "korkutmak amacıyla" ateş ettiği, kayınpederi ile kayınbiraderine de silahı aynı amaçla doğrulttuğu yönündeki beyanlarına itibar edilemeyeceğinin vurgulandığı iddianamede, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Müştekilerin, tanıkların beyanları ve olay yerleri kamera görüntülerinde sanığın eylemlerinin açık ve net tespit edildiği, şüphelinin eşine yönelttiği iddialarına ilişkin herhangi bir delil sunamadığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin maktulü öldürmeyi koşulsuz kararlaştırması, soğukkanlılığını koruyarak öldürme kararından vazgeçmemiş olması, maktulü öldürdükten sonra müştekilere karşı ısrarla eylemlerini gerçekleştirmeye çalışması "olayları tasarladığına delalet eder" denildi.

Savcılık, Nurcan S'yi öldürdüğü iddiasıyla Serhan S'nin "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın kayınpederi ve kayınbiraderine yönelik eylemine ilişkin de "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

Davanın ilk duruşması, yarın görülecek.

- Olay

Burç Mahallesi'nde 8 Nisan'da eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Serhan S. karısı Nurcan S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Şüpheli Serhan S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


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