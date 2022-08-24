Burdur'da üniversiteye kayıt için gelen öğrencilere güvenlik birimleri yardım ediyor

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BURDUR (AA) - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Valilik koordinasyonunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri otogarda kent hakkında bilgilendiriyor.

"El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında öğrenci ve ailelere otogarda kurulan stantlarda bilgi veren ekipler, öğrencilerin kent hakkında merak ettikleri soruları cevaplıyor.

Ekipler, öğrenci ve velilere öğrenim hayatları boyunca kentte karşılaşabilecekleri güvenlik sorunları halinde ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Öğrencilere her zaman yanlarında olduklarını aktaran ekipler, kentte kendilerini güvende hissetmeleri için gece gündüz görevde olduklarını anımsatıyor.



Bilgilendirme faaliyetine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de katılıyor.









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