Bucak Belediye Başkanı Ünal, ilçeye gelen üniversite öğrencilerini karşıladı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesi Belediye Başkanı Emrullah Ünal, üniversiteye kayıt için gelen öğrencileri otogarda karşılayarak kent ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Ünal, yaptığı açıklamada, "Bucak'a Hoş Geldin" pankartıyla karşıladıkları öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade etti.

Belediye olarak üniversite öğrencilerinin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade eden Ünal, "Onlar artık bizim evlatlarımız. En iyi şekilde onları ağırlamak ve öğrenim dönemleri boyunca hoş anılar bırakmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.









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