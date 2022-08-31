Bucak'ta kent müzesi açıldı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde kent müzesi açıldı.



Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, törende yaptığı konuşmada, tarihi, geçmişi, hatıraları, yaşanmışlıkları gelecek nesillere aktarmak için müzeyi yaptırdıklarını söyledi.

Kent müzelerinin kentin belleğini, kimliğini ve geçmişini yansıttığını aktaran Ünal, "Bucak Kent Müzesini bu tanımların ve bilgilerin ışığında Bucağımızın 100 yılını yansıtan, aynı zamanda geleceğe yol gösteren bir mekan olarak tasarladık. İç mekanda sergi alanı oluşturduk. Dış mekanını müze kafe gibi sosyal tesislerle donattık." dedi.

İlçedeki tüm öğrencilerin müzeyi gezip görmeleri gerektiğinin altını çizen Ünal, müzenin oluşturulmasında başta şehit aileleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış programına AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Kaymakam Erol Tanrıkulu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​



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