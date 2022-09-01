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Burdur'da başlatılan "Çoban Köprüsü" projesiyle çobanlar ve akademisyenler buluştu

AA

Burdur'da başlatılan "Çoban Köprüsü" projesiyle çobanlar ve akademisyenler buluştu

BURDUR (AA) - Burdur'da 2019'da Erasmus+ Programı kapsamında başlatılan "Çoban Köprüsü" projesi kapsamında Burdur, Antalya ve Isparta'dan gelen çobanlar ile akademisyenler bir araya geldi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) otelde düzenlenen seminerde, proje kapsamında Yunanistan, Sırbistan ve İspanya'ya giden çobanlar, bölgedeki bazı koyun keçi yetiştiricileri ile bu alanda çalışma yürüten akademisyenlerde bilgi paylaşımında bulundu.

- "Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa uygulandı"

MAKÜ proje sorumlusu Özkan Elmaz, AA muhabirine, projenin Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliğince desteklendiğini belirterek amaçlarının çobanlık mesleğine karşı farkındalığı oluşturmak olduğunu söyledi.

Avrupa'daki bazı çobanlarla Türkiye'deki bazı çobanları bir araya getirdiklerini vurgulayan Elmaz, projenin Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa uygulanan bir çoban değişim programı olduğunu anlattı.

Elmaz, Avrupa'ya götürülen çobanlar için eğitim müfredatı oluşturduklarını dile getirerek, "Hayvan ırkları, yetiştiricilik konusunda nelere dikkat edecekler, kültürle ilgili kitapçıkları proje ortaklarıyla birlikte hazırladık." dedi.

Türkiye'den bir grup kadın çobanı Sırbistan ve Yunanistan'a götürerek 5 günlük uygulama ve teorik bir eğitime tabi tuttuklarına değinen Elmaz, çobanların bu ülkelerdeki benzer ve farklı uygulamaları yerinde gördüklerini kaydetti.

- "Gençlerin ilgisini bu mesleğe karşı artırabiliriz"

Elmaz, Türkiye'nin et açığının büyük çoğunu küçükbaş hayvancılıktan karşılaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu açığı kapatmak ve çobanlık mesleğini sürdürmek için gençlerin ilgisini bu mesleğe karşı artırabiliriz. Çobanların sosyal hayatı geliştirilmeli, yurt dışındaki benzer ortamları yaratarak onların daha konforlu bir hayat sürmelerini sağlayabiliriz. Ekonomik olarak da en kazançlı mesleklerden birisi olduğunu biliyoruz. Mesleğin bu yönlerini de ele alarak Burdur Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle bütüncül bir proje geliştirdik. Küçükbaş hayvancılığın gelişmiş olduğu Yunanistan, Sırbistan ve İspanya da dış ortaklarımız oldu. Değişim programına 10 çoban katıldı, bunlar döndüğünde elde ettikleri bilgi birikimini diğer çobanlara anlatma imkanı buldular. Bugünkü seminerinde amacı da buydu, bölgemizden 100'e yakın çoban katıldı."

Seminerde Afyon Kocatepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Tekerli Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinde ıslah çalışmaları, Mustafa Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Keskin Türkiye'de keçi yetiştiriciliğinin mevcut durumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak Kangal Köpeği ve Kangal Akkaraman koyun özellikleri, MAKÜ'den Doç. Dr. Eray Dökü geçmişten günümüze Teke Yöresi'nde çobanların izlediği yollar konulu sunumlar yaptı.

Seminerin sonunda projeye katılan çobanlara sertifika verildi.

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