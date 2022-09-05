Burdur'da okullarda uyum eğitimi başladı

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BURDUR (AA) - Burdur'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.



Kent merkezi ve ilçelerinde 4 bin 20 okul öncesi, 3 bin 117 birinci sınıf öğrencisi uyum eğitimi programı kapsamında okullarında öğretmenler tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum eğitimi programı çerçevesinde öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

Ayrıca, 2022-2023 eğitim öğretim yılında kentteki okullarda 260 bin yardımcı kaynak kitap ve 196 bin ders kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.





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