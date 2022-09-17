Burdur'da su basan hububat tarlalarına ekilen ayçiçeğiyle çiftçinin yüzü gülecek

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BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'un Bucak ilçesinde su basan atıl durumdaki hububat tarlalarına devlet desteğiyle ekilen ayçiçeğinden sağlanacak gelirle çiftçiler zararını telafi edecek.

Mart ayında Üzümlübel, Kuşbaba, Karaaliler, Kestel ve Avdancık köylerinin arazilerini de içine alan Bucak ve Kestel ovalarındaki hububat ekili tarım arazilerinde su baskını meydana geldi.

Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, su baskından zarar gören çiftçilerin zararlarını karşılamaları amacıyla "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesiyle 2000 dekarı hazineye ait toplamda 3500 dekarlık araziye yağlık ayçiçeği ekmek için yüzde 75 devlet destekli tohum dağıttı.

Bölgede yetiştirilen ayçiçeğinin hasat zamanı geldi. Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın biçerdövere binerek hasadı başlattığı ayçiçeği tarlalarında şimdi hummalı bir telaş yaşanıyor.

Hayata geçirilen projeyle hem su baskını olan tarlalar boş kalmadı, hem de çiftçiler veriminden memnun oldukları ayçiçeğinden ekonomik kazanç sağlamaya başladı.

- "Hangi toprakta ne üretilmesi gerekiyorsa onu üretmek gerek"

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle ilçede etkin kullanılmayan tarım arazilerini etkinleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Salgın sürecinde tarımsal ürünlerin ülkeler acısından stratejik önem arz ettiğini gördüklerini belirten Tanrıkulu, bu projeyle su baskını meydana gelen bu tür arazilere gelir getirerek alternatif ürünlerin ekilebileceğini çiftçilere gösterdiklerini anlattı.

Tanrıkulu, hububat eken çiftçilerin su baskınından ciddi anlamda mağduriyetler yaşadığını vurgulayarak, "Hububatın ardından aynı yere ayçiçeği eken çiftçiler iyi verim elde etti. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimizle hasadını başlattık. Üretimi de vatandaşlarımız açısından son derece kolay bir ürün. Ayçiçeği hububata göre daha geç ekildiğinden su baskınlarından zarar görmeyen bir bitki. Dolayısıyla ayçiçeği yağı gıda olarak değerli bir ürün. Kısacası hangi toprakta ne üretilmesi gerekiyorsa doğru bir planlamayla onu üretmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Atıl duruma düşmüş arazilerimizi ayçiçeğiyle bereketlendirdik"

Bucak Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Akgül de 90 bin liralık bütçeyle ayçiçeği tohumunu aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 'Ekilmedik bir karış arazi kalmasın.' sözüne istinaden biz de su baskınıyla atıl duruma düşmüş arazilerimizi ayçiçeği tohumuyla bereketlendirdik." dedi.

Ayçiçeği ekimini gören diğer çiftçiler de tohum temin ederek ekilen arazi miktarını artırdığını vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

"Dekarda ortalama 175 ile 200 kilogram arasında ürün elde ediyoruz. Bu da 3500 dekarlık bir alanda yaklaşık 700 tonluk bir rekolteye karşılık geliyor. Kilosu 10 liradan gidiyor, çiftçiler yaklaşık 6-7 milyonluk bir kazanç sağlamış olacak. Vatandaşlarımıza 90 bin liralık bütçeyle bir ateş yaktık, kıvılcım olduk. Vatandaşlarımız bunu benimsedi, bunu ekmenin faydalı olacağını, kazanç sağlayabileceklerini gördüler. Şimdi bunun karşılığını bugün alıyoruz."

- "Ayçiçeğini beğendik"

Akgül, gelecek yıl ayçiçeği tohum desteğinin bütçesini artıracaklarına işaret ederek, "Bakanlığımızdan Bucak ilçesine 268 bin liralık tohum bedeli istedik. Uygun görülürse bu miktarı çiftçi katkısıyla 400 bin liraya çıkaracağız. Hem üretim miktarını hem de vatandaşlarımızın gelirini artıracağız." ifadesini kullandı.

Üzümlübel Muhtarı Şükrü Duran da ayçiçeği tarımının hububattaki zararı karşıladığını dikkati çekerek "Verim güzel görülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçi Mustafa Yaşar da arpa ektiğini tarlasının yağıştan bozulduğunu dile getirerek, "Bize ayçiçeği tohumu verdiler onu ektik. Öncelikle arpaya yaptığımız masrafı karşılamış olduk. Ayçiçeğini beğendik, gelecek yıl yine tohum desteği olursa yine ekeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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