AK Parti İl Başkanı Mengi, İl Özel İdaresinin yatırımları hakkında bilgi verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Mengi, İl Özel İdaresinin yatırımları hakkında bilgi verdi

AA

AK Parti İl Başkanı Mengi, İl Özel İdaresinin yatırımları hakkında bilgi verdi

BURDUR (AA) - AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin bütçesi doğrultusunda ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak her yıl daha fazla yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

Cumhur İttifakı olarak bütçe görüşmelerinde planlanan programın gerçekleşmesini yakından takip ettiklerini dile getiren Mengi, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremiz 2022 Ekim ayı itibarıyla 168 bin 950 metrekare kilit parke, 82 kilometre sıcak asfalt, 10 kilometre sati kaplama, 72 bin 300 metre içme suyu şebeke hattı, 22 bin 500 metre kanalizasyon, 7 su deposu, 12 içme suyu sondajı, okul güçlendirmeleri, oyun parkları, yol çizgileri, yol yaması, yapı ve iş yeri açma ruhsatı verme, köylerde çöp toplama, 120 köpek kısırlaştırması gibi çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlayarak bu yıl planlanan çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor." i

Mengi, İl Özel İdaresinin kırsalda yaşayan vatandaşların konforlu bir hayat sürebilmesi için çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, "Bu hizmetlerimizin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Valimiz Ali Arslantaş'a, milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte'ye, İl Genel Meclis Başkanımız Murat Akbıyık ve meclis üyelerimize, Genel Sekreter Asım Ertilav'a ve özel idare çalışanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Burdur'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.