CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, görevinden istifa etti

BURDUR (AA) - CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 28 Aralık 2019'da Merkez İlçe Kongresi'yle seçilmiş olduklarını görevlerine bugün son verdiklerini belirtti.

Bu süreçte kendilerine destek veren partililere, vatandaşlara teşekkür eden Şimşek, açıklamayı partide kafa karışıklığı olmaması sebebiyle yaptığını kaydetti.

Şimşek, bir süredir partide bazı fikir ayrılıkları nedeniyle yaşanan ufak sorunların bugün bu kararı almalarında etkili olduğunu dile getirerek şunları aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisi fikir ve düşüncelerin özgürce tartışıldığı bir partidir. Burdur kent merkezi gelen parti yetkililerinin ziyaretlerinden Merkez İlçe Başkanlığı olarak haberdar edilmememiz ve bu durumun birkaç kez tekrar etmiş olması, ziyaretleri hep tesadüfen öğrenmiş olmamız bizleri üzmüş ve yaralamıştır. Dün yaşanan genel merkez yetkililerinin ve milletvekillerinin Burdur'da olması ve bizlerin yine bunu tesadüfen öğrenmiş olmamız ne yazık ki bugün almış olduğumuz kararın sebebidir."

Fikirlerini tartışırken hiçbir zaman telafisi olmayan kırıcı tartışmalara girmediklerini vurgulayan Şimşek, "Merkez İlçe Başkanlığı görevimizi bırakmamızın sebebi ilerleyen süreçte birbirimizi daha fazla kırıp geri dönüşü olmayan yollardan uzak durmak içindir. Bizler sadece bulunduğumuz görevi bıraktık. Yaşanan hiçbir olay Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara yürüyüşüne engel değildir." ifadelerini kullandı.

Şimşek'le 15 kişilik CHP Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de görevlerini bıraktığı öğrenildi.

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