Burdur'da Diyanet Vakfı ihtiyaç sahipleri için kermes düzenledi

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BURDUR (AA) - Burdur İl Müftülüğü ile Diyanet Vakfı İl Kadın Kolları Başkanlığınca ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Hacı Mahmut Cami önündeki kermesin açılışında gazetecilere, kermesin iki gün süreceğini söyledi.

Elde edilecek gelirin ihtiyaç sahipleri, yoksullar, maddi imkanı olmayan evlenecek çiftler ile yeni doğan çocuklar için kullanılacağını belirten Türkmen, "Kermesi fakir fukaraya yardım amacıyla düzenledik. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Perşembe akşamına kadar açık kalacak kermeste et döner, sarma ile tatlı, pasta ve börek çeşitleri satışa sunuluyor.

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