Burdur'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

AA

Burdur'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

BURDUR (AA) - Burdur'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirmesi Projesi" kapsamında 1200 çiftçiye tohum desteği sağlandı.

Vali Ali Arslantaş, Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmeyen tarım arazisi kalmayacağı yönünde talimat verdiğini anımsatarak, Kovid-19 salgınından sonra kıtlığa yakalanmamak için devletin arazileri dahil ekilmeyen arazileri kiraladıklarını söyledi.

Bu yıl kent için arpa ve buğday tohum desteği ödeneği olarak 2 milyon lira ayrıldığını dile getiren Arslantaş, şöyle konuştu:

"Biz bu da yeterli olmaz diyerek geçtiğimiz hafta İl Genel Meclisimizden 1 milyon lira da İl Özel İdare imkanlarıyla çiftçilerimize tohum sağlayalım diye acil bir karar aldık. O tohumu da bir iki hafta içinde sizlere ulaştıracağız. Emeğin yemeğe, zahmetin rahmete dönüşeceği hasat mevsiminde çok daha fazla ürünü, alın terinin karşılığını, helalinden bol kazancı sağlayacağınızdan eminiz. Bakanlığımızın ürettiği bu tohumları önümüzdeki yıl alacağınız üründen tohumluk olarak ayırabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum."

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de üreticilere girdi masrafları açısından kolaylık sağlamak adına çalışmalar yapıldığını belirterek, "İlimiz tarım ve hayvancılıkla geçinen bir vilayet, dolayısıyla tarım ve hayvancılıkla ilgili atılacak her türlü adımda, desteklememiz gereken konularda geri durmuyoruz." diye konuştu.

- "Yüksek verim almayı hedefliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul da her zaman çiftçilerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Tuğrul,'Sen yeter ki üret' şiarıyla 1 milyon 600 bin liralık buğday, 400 bin liralık arpa tohumu temin ettiklerini belirterek, "Bu tohumdan yaklaşık 7 bin 650 dekarlık ekim alanından yüksek verim almayı hedefliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 2 ÇOCUK ANNESİ AYLİN, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİP SERVİS ŞOFÖRÜ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 ÇOCUK ANNESİ AYLİN, ÇOCUKLUK HAYALİNİ ...
2 çocuk annesi Aylin, çocukluk hayalini gerçekleştirip servis şoförü oldu
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi Aylin, çocukluk hayalini ...
Burdur'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Burdur'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
(Görüntülü) PİST KÜÇÜK GELİNCE GÖL KENARINA İNDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PİST KÜÇÜK GELİNCE GÖL KENARINA İNDİ
Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 ...
(Görüntülü)AMBULANSA YOL VERMEYEN KORSAN TAKSİCİYE CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü)AMBULANSA YOL VERMEYEN KORSAN TAKSİCİYE ...
Burdur'da Diyanet Vakfı ihtiyaç sahipleri için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Burdur'da Diyanet Vakfı ihtiyaç sahipleri için kermes ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.