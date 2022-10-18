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Burdur Valisi Arslantaş, Muhtarlar Günü'nü kutladı

AA

Burdur Valisi Arslantaş, Muhtarlar Günü'nü kutladı

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslantaş, mesajında, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden ilk halkasını oluşturan muhtarlara verilen önemin bir göstergesi olarak 2015'ten beri 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Muhtarların görev yaptıkları köylerde ve mahallelerde devletin taşradaki en temel taşı olduğuna işaret eden Arslantaş, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu kaydetti.

Arslantaş, sorunların tespit edilip ilgili makamlara aktarılmasında, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yerine getirilmesinde muhtarlara ciddi vazifeler düştüğünü belirterek, "Muhtarlarımız halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görerek çok önemli bir kamu hizmetini yerine getirmekteler. Bu vesileyle başta görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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