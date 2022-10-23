Lezzetini toprağından alan coğrafi işaretli "Karamanlı Cevizi"nde hasat telaşı

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BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'un Karamanlı ilçesinde yetiştirilen ve lezzetini toprağından alan yağ oranı yüksek ceviz, birçok ilden talep görüyor.

Organik madde yoğunluğu, PH değeri yüksek, fosfor, demir, çinko, bakır, mangan elementleri açısından zengin Karamanlı toprağı, bitkinin gelişmesini ve cevizin yağlanması sağlıyor.

Ayrıca toprağındaki potasyum miktarının da ortalama toprak değerinden yüksek olması, ilçedeki ceviz ağaçlarının dona karşı direncini artırarak cevizin bakteriyel hastalıklara karşı dayanıklılığının ve meyvenin iç doluluk oranının artmasını sağlıyor.

Bu özellikleri dikkate alınarak Karamanlı Belediyesinin başvurusuyla 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilen Karamanlı cevizi yurt içinde oldukça yoğun talep görüyor.

Burdur Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, AA muhabirine, ilçede ürün alınan yaklaşık 1000 dekarlık bahçelerde hasat telaşının başladığını söyledi.

Tadı, aroması, kalitesi yüksek ceviz türlerinin bölgede yetiştirildiğini aktaran Tuğrul, bu yıl yağışların istenilen düzeyde olmasının verimi artırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Her yıl bin dekardan ortalama 700 ton cevizle ülke ekonomisine Karamanlı'dan katkı sağlıyoruz. Bu yıl da rekolte beklentimiz 700-750 ton civarında. Tadı ve aromasının farklı olmasından dolayı cevizimiz coğrafi işaret aldı. Yağ oranı çok yüksek ceviz yetiştiriyoruz. Talep açısından da birçok üretici ürününü daha bahçeden satmış durumda. Antalya'nın, otellerin yakın olması nedeniyle hasattan sonra elimizde ceviz kalmıyor."

- "Karamanlı cevizi iri, dolgun ve yağ oranı yüksek"

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da coğrafi işaret tescilinden sonra Karamanlı cevizinin Türkiye'de tanınırlığının arttığını anlattı.

İlçede ceviz yetiştiriciliğinin her geçen gün arttığını belirten Selimoğlu, "Karamanlı cevizi iri, dolgun ve yağ oranı yüksek olduğundan yoğun bir aroması vardır. Cevizin renginin kahverengi olması yağ oranının fazla olması demektir. Belediyenin de 200 dönümlük ceviz bahçesi var. Yaklaşık 2 hafta daha hasat sürecek." dedi.

- "İşimizi seviyoruz"

Ceviz üreticisi Oğuzhan Saygın da 65 dekarlık alanda ceviz ürettiklerini, 9 yaşındaki ağaçlardan dekarda 700 kilograma yakın mahsul aldıklarını anlattı.

Ali İhsan Saygın da 9 yıldır ceviz üretimi yaptıklarını aktararak, "Cevizimiz kaliteli, iyi. Verimli üretim yapıyoruz, memnunuz. İşimizi seviyoruz, memleketimizden döviz çıkmasını engelliyoruz." ifadesini kullandı.

Ceviz bahçesinde çalışan Fidan Sarıbaş da hasat döneminde yoğun çalıştıklarını, ceviz toplamanın kolay olduğunu, evlerine katkı için kadınlarla çalıştıklarını söyledi.

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