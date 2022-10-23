Lezzetini toprağından alan coğrafi işaretli "Karamanlı Cevizi"nde hasat telaşı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lezzetini toprağından alan coğrafi işaretli "Karamanlı Cevizi"nde hasat telaşı

AA

Lezzetini toprağından alan coğrafi işaretli "Karamanlı Cevizi"nde hasat telaşı

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'un Karamanlı ilçesinde yetiştirilen ve lezzetini toprağından alan yağ oranı yüksek ceviz, birçok ilden talep görüyor.

Organik madde yoğunluğu, PH değeri yüksek, fosfor, demir, çinko, bakır, mangan elementleri açısından zengin Karamanlı toprağı, bitkinin gelişmesini ve cevizin yağlanması sağlıyor.

Ayrıca toprağındaki potasyum miktarının da ortalama toprak değerinden yüksek olması, ilçedeki ceviz ağaçlarının dona karşı direncini artırarak cevizin bakteriyel hastalıklara karşı dayanıklılığının ve meyvenin iç doluluk oranının artmasını sağlıyor.

Bu özellikleri dikkate alınarak Karamanlı Belediyesinin başvurusuyla 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilen Karamanlı cevizi yurt içinde oldukça yoğun talep görüyor.

Burdur Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, AA muhabirine, ilçede ürün alınan yaklaşık 1000 dekarlık bahçelerde hasat telaşının başladığını söyledi.

Tadı, aroması, kalitesi yüksek ceviz türlerinin bölgede yetiştirildiğini aktaran Tuğrul, bu yıl yağışların istenilen düzeyde olmasının verimi artırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Her yıl bin dekardan ortalama 700 ton cevizle ülke ekonomisine Karamanlı'dan katkı sağlıyoruz. Bu yıl da rekolte beklentimiz 700-750 ton civarında. Tadı ve aromasının farklı olmasından dolayı cevizimiz coğrafi işaret aldı. Yağ oranı çok yüksek ceviz yetiştiriyoruz. Talep açısından da birçok üretici ürününü daha bahçeden satmış durumda. Antalya'nın, otellerin yakın olması nedeniyle hasattan sonra elimizde ceviz kalmıyor."

- "Karamanlı cevizi iri, dolgun ve yağ oranı yüksek"

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da coğrafi işaret tescilinden sonra Karamanlı cevizinin Türkiye'de tanınırlığının arttığını anlattı.

İlçede ceviz yetiştiriciliğinin her geçen gün arttığını belirten Selimoğlu, "Karamanlı cevizi iri, dolgun ve yağ oranı yüksek olduğundan yoğun bir aroması vardır. Cevizin renginin kahverengi olması yağ oranının fazla olması demektir. Belediyenin de 200 dönümlük ceviz bahçesi var. Yaklaşık 2 hafta daha hasat sürecek." dedi.

- "İşimizi seviyoruz"

Ceviz üreticisi Oğuzhan Saygın da 65 dekarlık alanda ceviz ürettiklerini, 9 yaşındaki ağaçlardan dekarda 700 kilograma yakın mahsul aldıklarını anlattı.

Ali İhsan Saygın da 9 yıldır ceviz üretimi yaptıklarını aktararak, "Cevizimiz kaliteli, iyi. Verimli üretim yapıyoruz, memnunuz. İşimizi seviyoruz, memleketimizden döviz çıkmasını engelliyoruz." ifadesini kullandı.

Ceviz bahçesinde çalışan Fidan Sarıbaş da hasat döneminde yoğun çalıştıklarını, ceviz toplamanın kolay olduğunu, evlerine katkı için kadınlarla çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enver Paşa'nın torunu vefatının 100. yılında dedesini genç kuşaklara anlatıyor
YEREL HABERLER Enver Paşa'nın torunu vefatının 100. yılında dedesini ...
(Görüntülü) BUCAK&#039;TA DOKTOR KAZADA YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BUCAK'TA DOKTOR KAZADA YARALANDI

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.